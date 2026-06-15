В Магнитогорске задержали водителя иномарки, сбившего трех пешеходов

В Магнитогорске сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили личность и местонахождение водителя автомобиля Daewoo Nexia, который сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба полиции Челябинской области.

Авария произошла в субботу, 13 июня. Водитель иномарки при движении задним ходом с территории парковки на улице имени газеты «Правда» совершил наезд на пешеходов возрастом 18, 19 и 35 лет, которые находились на тротуаре.

В кратчайшие сроки правоохранители задержали нарушителя. В отношении него составили протокол за оставление места ДТП, а также возбудили дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — добавили в полиции.

Ранее стало известно, что в Саратове три женщины пострадали в аварии с пассажирским автобусом. Их доставили в больницу.