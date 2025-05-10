В Магнитогорске аттракцион застрял на высоте с повисшими вниз головами людьми

В парке развлечений в Магнитогорске аттракцион застрял на высоте во время катания. Находившиеся в нем люди повисли головами вниз, сообщил Telegram-канал «Челябинск № 1».

ЧП произошло утром 10 мая. Видео с заклинившим устройством разлетелось по соцсетям.

По словам очевидцев, сотрудники стали сами чинить механизм вместо вызова спасателей. Запустить его удалось только через 15 минут. Застрявшие посетители были напуганы, некоторые из них кричали от страха.

После случившегося часть гостей тут же покинула парк.

Ранее стало известно, что ребенок получил открытый перелом ноги во время катания на аттракционе в парке Новокуйбышевска «Дубки». Его срочно госпитализировали. Следственный комитет завел уголовное дело об оказании небезопасных услуг.