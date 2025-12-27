В «Магните» изъяли партию напитка Aloe Vera после проверки Роспотребнадзора

Более 138 тысяч бутылок напитка Aloe Vera изъяли из продажи в магазинах по всей России из-за потенциальной опасности для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Внеплановая проверка началась в сети магазинов «Магнит», где отобрали 11 образцов из трех партий. Пробы направили в лабораторию для исследований.

По данным ведомства, «Магнит» уже приостановил продажу всей партии с датой изготовления 11 августа 2025 года.

Проверку также начали в отношении производителя напитка — компании «Вельта-Пенза». На производстве приостановили реализацию всей имеющейся партии.

Начало проверки на заводе согласовали с прокуратурой Пензенской области. Ситуация остается на контроле федеральной службы.

