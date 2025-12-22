Крупнейшая птицефабрика ЦФО остановила отгрузки из-за птичьего гриппа

Обеспечивающая около в Центральном федеральном округе около 20% рынка куриных яиц и мяса птицефабрика «Волжанин» в Ярославской области приостановила отгрузку продукции. Причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц на производственной площадке, сообщил «Коммерсант» .

Для проведения полной дезинфекции и ликвидации последствий предприятию может потребоваться до полугода. Ветеринарные службы установили на птицефабрике жесткий контроль.

Компания изучает варианты частичного сохранения производства, однако аналитики не исключают рост издержек. Они считают, что временный уход с рынка крупного поставщика способен спровоцировать рост цен и временный дисбаланс в торговых сетях центральной части России.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что штаммы птичьего гриппа не вызовут пандемию опаснее COVID-19.