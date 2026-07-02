В Лужском районе Ленобласти нашли тело пенсионерки

В аварийно-спасательную службу Ленобласти 29 июня поступило сообщение о пропаже пожилой женщины. Она ушла в лес в районе деревни Рель и не вернулась, написала «Мойка78» .

Спасатели искали пенсионерку три дня. 1 июля добровольцы ПСО «Экстремум» обнаружили ее тело. Погибшую транспортировали из леса и передали полиции.

Это не единственный случай гибели человека в лесах Лужского района. В октябре 2025 года спасатели обнаружили тело еще одного пропавшего — мужчина отправился гулять в лес у деревни Большие Сабины и перестал выходить на связь. Его нашли погибшим на следующий день.