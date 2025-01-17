Пьяный водитель на «Жигулях» устроил гонку с полицейскими в Кирове

Водитель «Жигулей» устроил гонку по Кирову с сотрудниками ДПС и сбил несколько автомобилей. Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении 360.ru.

Судя по кадрам, правоохранители пытались остановить легковушку, но водитель игнорировал их и намеревался скрыться. Гоняя по улицам Кирова, он успел протаранить несколько машин.

Сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам «Жигулей». Когда экипаж на УАЗе загнал легковушку в сугроб, выяснилось, что водитель сел за руль в алкогольном опьянении. Мужчину задержали для выяснения обстоятельств.

Похожий случай произошел 1 января в Благовещенске. Пьяный военный спровоцировал гонки с полицией. Сотрудники ГИБДД около часа пытались задержать водителя Toyota. Лихача удалось скрутить, когда он врезался в белую иномарку.