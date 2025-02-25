В Лобне четверо хулиганов избили ногами парня на глазах у девушки

Компания из четырех хулиганов напала на мужчину в Лобне. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

Около одного из домов рядом с Букинским шоссе злоумышленники избили 26-летнего мужчину, который после ЧП обратился в правоохранительные органы.

«В результате проведенных мероприятий полицейскими установлены и доставлены в территориальный отдел полиции четверо подозреваемых в противоправном деянии в возрасте от 24 до 38 лет для дальнейшего разбирательства», — заявили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», группа мужчин напала на пострадавшего на глазах у его подруги. Она снимала драку на телефон. В ролике видно, как злоумышленники бьют ногами лежащего человека. За кадром девушка умоляла их прекратить и просила показать свои лица.

Ранее компания из пяти человек избила пассажира электрички в Подмосковье. Правоохранители задержали подозреваемых. Один из них рассказал, что конфликт начался из-за сигареты.