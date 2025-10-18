В ЛНР погиб работник Национального центра гуманитарного разминирования
В ЛНР погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования. Это случилось во время плановых работ по поиску и обезвреживанию мин. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
«Вчера в ходе плановых саперно-разыскных работ по разминированию прилегающей территории населенных пунктов Первомайского городского округа произошел трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства», — написал он.
В результате ЧП погиб один сотрудник.
Сегодня в Первомайскую центральную городскую больницу привезли молодого человека из Троицкого, добавил Колягин. Он 1991 года рождения и получил множественные осколочные ранения. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.
«Телесные повреждения были получены в результате неосторожного обращения с обнаруженным взрывоопасным предметом, повлекшего его последующую детонацию», — рассказал Колягин.
Колягин призвал жителей быть бдительными, не ходить в места, где проходили боевые действия. Там могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, которые представляют серьезную опасность.
При обнаружении подозрительных предметов нельзя прикасаться к ним, перемещать или пытаться нейтрализовать самостоятельно. Важно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы или службу разминирования.
