В ЛНР погиб работник Национального центра гуманитарного разминирования

В ЛНР погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования. Это случилось во время плановых работ по поиску и обезвреживанию мин. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале .

«Вчера в ходе плановых саперно-разыскных работ по разминированию прилегающей территории населенных пунктов Первомайского городского округа произошел трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства», — написал он.

В результате ЧП погиб один сотрудник.

Сегодня в Первомайскую центральную городскую больницу привезли молодого человека из Троицкого, добавил Колягин. Он 1991 года рождения и получил множественные осколочные ранения. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

«Телесные повреждения были получены в результате неосторожного обращения с обнаруженным взрывоопасным предметом, повлекшего его последующую детонацию», — рассказал Колягин.

Колягин призвал жителей быть бдительными, не ходить в места, где проходили боевые действия. Там могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, которые представляют серьезную опасность.

При обнаружении подозрительных предметов нельзя прикасаться к ним, перемещать или пытаться нейтрализовать самостоятельно. Важно немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы или службу разминирования.

Ранее в селе Железный Порт Херсонской области украинские военные атаковали пункт временного размещения эвакуированных. Во время ночного налета дронов погибли супруги: 66-летний мужчина и 65-летняя женщина.