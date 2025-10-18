Семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ в Херсонской области

Сальдо: в ПВР в селе Железный Порт из-за атаки дронов ВСУ погибла семейная пара

В селе Железный Порт Херсонской области украинские боевики атаковали пункт временного размещения эвакуированных. В результате ночного налета дронов погибла семейная пара, сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных», — написал он.

Средства ПВО ночью уничтожили более 40 беспилотников над регионами. Больше всего дронов сбили под Брянском — 12 аппаратов.

Ранее при выполнении журналистского задания в зоне СВО погиб военный корреспондент РИА «Новости» Иван Зуев. Журналист получал ведомственные и государственные награды. В марте президент выразил ему благодарность. При атаке также ранило военкора Юрия Войткевича.