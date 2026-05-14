В Люберцах загорелось двухэтажное здание продуктового магазина

Появилось видео с пожаром в продуктовом магазине в Люберцах

В городском округе Люберцы произошел пожар в здании продовольственного магазина. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Возгорание случилось в поселке Красково на улице Федянина. Загорелось двухэтажное здание, очаг возгорания, предположительно, в магазине продуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.

Ранее пожар случился в здании мебельной фабрики в городском округе Мытищи в деревне Сухарево. Впервые о возгорании сообщил очевидец. Внутри здания находились лакокрасочные материалы, они способствовали быстрому распространению огня.

Спасатели быстро подали стволы на тушение и локализовали огонь на площади тысячи квадратных метров. Через два часа после этого открытое горение ликвидировали. По неуточненным данным, в результате ЧП никто не пострадал.