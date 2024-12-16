В Липецке семья попала в больницу с отравлением после заказа роллов и пиццы

В Липецке семья из четырех человек, в числе которых малолетний ребенок и подросток, попали в инфекционную больницу с подозрением на отравление после заказа роллов и пиццы в одном из ресторанов. Об этом сообщило управление здравоохранения Липецкой области в соцсети «ВКонтакте» .

«Две женщины, 17-летняя девушка и десятимесячная малышка накануне вечером ели роллы и пиццу из одного из липецких ресторанов. В три часа ночи все почувствовали себя плохо и вызвали скорую», — сообщили в управлении.

Родители и девушка находятся в состоянии средней тяжести, младший ребенок — в легком. По словам матери, девочка попробовала только кусочек пиццы.

В управлении добавили, что специалисты регионального Роспотребнадзора проверят ресторан быстрого питания, где заказали еду.

Ситуацией заинтересовались также следователи. Они проведут доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители провели рейды в 39 ресторанах сети «Токио-City» в рамках дела об отравлении посетителей.