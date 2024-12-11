Правоохранители провели рейды в 39 ресторанах Петербурга

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу провел рейды по выявлению нарушений санитарных норм в 39 ресторанах в рамках расследования уголовного дела об отравлении посетителей. О результатах этой проверки сообщила пресс-служба ведомства.

По данным РБК, речь идет о сети ресторанов «Токио-City». Рейды проводили с целью выявления нарушений в сферах оказания услуг общественного питания и миграции. В 22 ресторанах Роспотребнадзор зафиксировал нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Нарушения миграционного законодательства обнаружили в 11 заведениях, правоохранители задержали 41 иностранного гражданина. В отношении троих из них завели уголовные дела о поддельных документах иностранных граждан. Еще двоих мигрантов могут депортировать. Остальных привлекли к административной ответственности за нарушения правил пребывания в РФ.

Ранее в Москве суд приостановил работу ресторана сети «Моремания». Роспотребнадзор выявил там проблемы с санитарными нормами.