В лесопарке в Сокольниках нашли труп мужчины | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 19:11 В лесопарке в Сокольниках нашли труп мужчины Прокуратура Москвы: тело мужчины нашли в лесопарке в Сокольниках Прокуратура Москвы / Telegram

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Тело мужчины обнаружили в лесопарке в районе Сокольники. О ЧП сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Для выяснения причин смерти погибшего тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и итоги процессуальной проверки поставила на контроль Преображенская межрайонная прокуратура, добавили в пресс-службе.

Накануне, 26 апреля, в центре столицы около Пушкинской набережной обнаружили утонувшего человека. Спасатели извлекли тело из воды, сообщил источник 360.ru.

Охрана Нескучного сада обратилась в экстренные службы утром, сообщив о ЧП. К месту происшествия отправили дежурную службу поисково-спасательной станции «Крымский мост», полицию и скорую помощь.