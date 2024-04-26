Утопленника нашли в центре Москвы | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 11:07 Утопленника нашли в центре Москвы Источник 360.ru: в Нескучном саду в центре Москвы утонул человек РИА «Новости»

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В центре Москвы около Пушкинской набережной обнаружили утонувшего человека. Спасатели извлекли тело из воды, сообщил источник 360.ru.

Охрана Нескучного сада обратилась в экстренные службы 26 апреля в 09:40. В воде нашли мертвого человека. К месту происшествия отправили дежурную службу поисково-спасательной станции «Крымский мост», полицию и скорую помощь. Информация подтвердилась, тело решили поднять на поверхность.

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Несколько похожих случаев произошло в 2023 году. Неизвестного достали из Москвы-реки в Тверском районе. Капитан теплохода заметил утопленника и вызвал спасателей. В районе усадьбы Покровское-Стрешнево мертвого человека заметили в около Лодочной улицы в водах Сходненского канала. Его унесло течение. На востоке Москвы пьяный мужчина упал с Матросского моста, спасателям удалось поднять его живым.