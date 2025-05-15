В Леоновском парке Москвы нашли зарезанного мужчину

Изрезанное тело молодого человека нашли на территории Леоновского парка в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Труп 22-летнего парня обнаружили 15 мая. Его ранили ножом в шею. Останкинский межрайонный следственный отдел организовал проверку по факту случившегося.

На место выехали криминалисты.

«Выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге местные жители нашли в подъезде труп изнасилованной пенсионерки. В ее теле находились инородные предметы. Полиция задержала по подозрению в преступлении безработного петербуржца, который проживал в одной из квартир того же дома.