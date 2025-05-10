Жители петербургского дома нашли в подъезде труп изнасилованной пенсионерки

В Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома на проспекте Народного Ополчения обнаружили изнасилованную пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась, сообщил источник РЕН ТВ.
«На теле пенсионерки обнаружены множественные повреждения. Внутри нее находились инородные предметы», — рассказал он.
Труп 73-летней пенсионерки на лестничной клетке ее сосед нашел 9 мая.
По подозрению в совершении преступления полиция задержала безработного петербуржца, который также проживал в одной из квартир этого дома. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В конце апреля иностранец изнасиловал четырехлетнего мальчика на детской площадке в Петербурге. По подозрению в педофилии оперативники задержали 18-летнего мигранта, который незаконно находился на территории России.
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