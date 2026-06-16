В Ленском районе Якутии площадь лесных пожаров увеличилась до 2,1 тысячи га

В Ленском районе Якутии продолжают тушить три лесных пожара, охвативших более двух тысяч гектаров. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба государственного бюджетного учреждения республики «Якутская база авиационной охраны лесов» (ГБУ «Авиалесоохрана»).

«По состоянию на 11:30 (05:30 по московскому времени) идут работы по локализации и ликвидации трех лесных пожаров в Ленском районе республики. Площадь возгораний в охраняемой зоне составляет 2 170 гектара», — заявили в пресс-службе.

В Ленском районе из-за сложной ситуации с лесными пожарами объявили режим чрезвычайной ситуации, до этого там уже потушили одно возгорание. Также ликвидировали четыре очага в Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском и Усть-Майском районах.

Ранее стало известно, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 36 тысяч гектаров. Крупные возгорания охватили сразу несколько лесничеств.