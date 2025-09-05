В Ленобласти раскрыли крупную аферу с выплатами за военную службу по контракту

СК: в Ленобласти задержали подозреваемых в аферах с выплатами за службу в ВС РФ

В Ленинградской области задержали троих мужчин, которых подозревают в мошенничестве с выплатами для поступления на военную службу по контракту. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области, возбуждено уголовное дело.

Следователи выяснили, что подозреваемые, сговорившись, похитили деньги, принадлежащие ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения». Они подали документы с ложными сведениями, чтобы поступить на военную службу по контракту и получить единовременную выплату из областного бюджета Ленинградской области. Однако в Вооруженные силы РФ они не собирались.

Следователи, УФСБ и УМВД России при поддержке СОБР Росгвардии провели обыски у подозреваемых.

«Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых и иных, возможно причастных лиц», — добавили в СК.

Ранее петербуржец обманом получил более 1,4 миллиона рублей соцвыплат. Мужчина в сговоре с неизвестными с 2015 по 2017 год передавал в бюро медико-социальной экспертизы фальшивые документы о своих болезнях. Это помогло ему получить вторую группу инвалидности и оформить пенсию.