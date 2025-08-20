Петербуржец обманом получил более 1,4 млн рублей соцвыплат

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина оказался в центре скандала из-за мошенничества с социальными выплатами. Полиция задержала 65-летнего горожанина по подозрению в получении выплат в особо крупном размере обманным путем, написала «Мойка78» .

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, мужчина в сговоре с неизвестными лицами с 2015 по 2017 год предоставлял в бюро медико-социальной экспертизы поддельные документы о своих заболеваниях. Это позволило ему получить вторую группу инвалидности, оформить пенсию и социальные выплаты.

За 10 лет на счет подозреваемого поступило более 1,4 миллиона рублей, которые он тратил по своему усмотрению. Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех причастных к этой афере.