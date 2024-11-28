В Ленобласти полуторамесячная девочка умерла после кормления

«Mash на Мойке»: в Ленобласти мать нашла младенца мертвым после кормления

В Подпорожье 27-летняя мать после кормления обнаружила младенца мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Женщина на некоторое время оставила полуторамесячную дочь одну. Когда мать вернулась, ребенок не дышал. Была ли девочка уже на тот момент мертва, неизвестно.

Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Экспертиза установит точную причину гибели ребенка. Авторы поста уточнили, что девочка жила в семье еще с четырьмя детьми. Их не замечали в каких-либо происшествиях.

В Москве ранее умер двухлетний ребенок из многодетной семьи. Друзья матери напоили ребенка бутиратом.