Друзья москвички отравили ее двухлетнего сына наркотиком

В квартире на юго-востоке Москвы умер двухлетний ребенок из многодетной семьи. Когда мать отвлеклась, ее друзья напоили мальчика бутиратом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Матери 38 лет, она растила четверых детей от разных отцов. Вечером 21 ноября женщина взяла младшего сына с собой на прогулку и встретила друзей. Один из них дал мальчику выпить из бутылки.

Когда вернулись домой на Волгоградский проспект, ребенок начал задыхаться. Напуганная мать побежала к соседке, а та вызвала скорую помощь. Спасти мальчика не удалось. По предварительной версии, он отравился оксибутиратом натрия.

Началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве. Следователи допросили мать мальчика, свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В Перми продолжается расследование убийства девятилетнего ребенка. Врачи признали его мать вменяемой. Именно она, по версии следствия, оставила на помойке тело мальчика в чемодане.