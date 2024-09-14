В Ленобласти пьяные покупатели разнесли магазин бензопилами

В Ленинградской области пьяные мужчины, вооружившись бензопилами, устроили погром в продуктовом магазине. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Конфликт между персоналом и посетителями магазина в деревне Агалатово произошел вечером 12 сентября. Четверо неизвестных двумя бензопилами повредили имущество торговой точки и скрылись с места происшествия.

Буквально через час полиция Всеволожского района задержала подозреваемых в совершении преступления. Их нашли пьяными в бытовке у дома 5а по улице Жилгородок. Дебоширами оказались три жителя Выборга, которым 17-18 лет, и 32-летний приезжий из Ставропольского края.

Мужчин доставили в полицейский отдел для разбирательств. Сейчас правоохранители устанавливают сумму причиненного магазину ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Санкт-Петербурге недовольная обслуживанием в парикмахерской клиентка напала с ножницами на мастера и собственного мужа. Мужчине досталось, потому что он пытался разнять дерущихся женщин.