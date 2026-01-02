В Ленобласти перевернулась лодка, погибли 3 человека

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги спасла одного человека из перевернувшейся лодки на Новоладожском канале. Еще три человека погибли, сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Вопреки закрывшейся с 15 ноября навигации компания из четырех человек решила покататься на лодке. В районе базы «Креницы» она перевернулась. Один человек пострадал, остальные погибли в холодной воде.

Спасатели передали единственного выжившего бригаде скорой помощи. Тела погибших после доставки на берег забрали полицейские.

