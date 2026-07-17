В Ленобласти мужчина провалился в дупло и более суток просидел в дереве

В городе Луга спасли мужчину, застрявшего в дупле клена на улице Гагарина. Об этом сообщил телеграм-канал Комитета правопорядка и безопасности Ленобласти.

«В экстренные службы поступило сообщение о необходимости проведения аварийно-спасательных работ около одного из домов в городе Луга на улице Гагарина», — заявили в комитете.

На место ЧП отправили спасателей. Они выяснили, что мужчина упал в дупло глубиной около двух метров на высоте примерно четыре метра. Он больше суток провел в деревянной ловушке без возможности выбраться.

Специалисты быстро достали пленника — спилили мешающие ветки и смогли добраться до пострадавшего. После спасения мужчину осмотрели врачи, госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в Уфе мужчина застрял между кондиционером и стеной дома. Его вытащили спасатели.