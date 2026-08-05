В Ленобласти маломерное судно наехало на матрас с двумя детьми
На Ново-Свирском канале в Ленинградской области маломерное судно протаранило надувной матрас двумя детьми пяти и восьми лет. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Дети пострадали, им оказывают медицинскую помощь. На место выехал Волховстроевский транспортный прокурор Павел Ивойлов.
Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
В ночь на 1 августа в Ладожском озере погиб дайвер. Он занимался подводной рыбалкой и при всплытии столкнулся с винтом моторной лодки. Судно скрылось с места происшествия, его ищут правоохранители.