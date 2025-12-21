Лодка с известным бизнесменом перевернулась в Подмосковье

Лодка перевернулась в яхт-клубе в Мытищах. Погиб один человек и четверо пострадали, сообщил источник РЕН ТВ.

По его словам, погибшим якобы может быть один из лидеров ОПГ «Солнцевские». Сейчас он занимается успешно бизнесом.

Правоохранители еще не опознали тело. Предварительно известно, что в момент аварии в лодке находились еще четверо человек. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее скоростной катер врезался в судно в акватории Ангары в Иркутской области. На борту прогулочного судна находились пять человек, из них выжил только один. Пострадавший управлял катером, когда произошло столкновение. Его четыре пассажира утонули.