В Ленобласти двое мужчин провалились под лед на озере, один из них погиб

На озере Комсомольское в Ленобласти двое мужчин провалились под лед. Одного удалось спасти, тело второго ищут спасатели, сообщила пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале .

«По заявке очевидцев, на акватории озера двое мужчин провалились под лед… Спасателями <…> мужчина был спасен из ледяной воды и передан бригаде скорой медицинской помощи. Второй мужчина, к сожалению, утонул. Поиски тела продолжаются», — говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб.

В региональном МЧС сообщили, что за последнюю неделю в области подо льдом погибли семь мужчин. Накануне на озере Котелево человек провалился под лед в 20 метрах от берега.

Спасатели напоминают об опасности выхода на тонкий весенний лед.

Прогулка с собаками по льду озера в парке «Макса Ашмана» едва не стоила жизни двум девочкам в Калининграде. Детей спасли, медицинская помощь не потребовалась.