В Ленобласти более 100 бригад занялись ремонтом поврежденных из-за непогоды ЛЭП

В Ленинградской области сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и шквалистого ветра привели к массовым аварийным отключениям электроэнергии. Более 100 бригад ПАО «Россети Ленэнерго» направили на восстановление поврежденных из-за непогоды ЛЭП, сообщила пресс-служба администрации региона.

В Ленобласти основной удар стихии пришелся на СНТ и ДНП Гатчинского округа, Кингисеппского и Ломоносовского районов. В регионе электросетевые организации работают в режиме повышенной готовности уже второй день.

«На данный момент более 100 бригад ПАО „Россети Ленэнерго“ восстанавливают линии электропередач, пострадавших из-за непогоды. В работах задействованы 281 специалист и 121 единица техники», — уточнила пресс-служба.

Энергетики будут работать в круглосуточном режиме, пока полностью не восстановят электроснабжение. Они убирают деревья и ветки, упавшие на ЛЭП, ремонтируют оборудование.

В администрации Ленобласти отметили, что восстановить подачу электроэнергии планируется до 04:00 27 апреля. При этом срок включения могут сдвинуть на более поздний из-за большого количества технологических нарушений.

Ранее в компании «Россети Московский регион» сообщали о переводе энергетиков в режим повышенной готовности из-за циклона, проходящего над Москвой и Подмосковьем.