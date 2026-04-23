Энергетики «Россети Московский регион» готовятся к непогоде

В связи с прохождением циклона над Москвой и Московской областью, сопровождающегося дождем и мокрым снегом, а также усилением ветра до 15 м/с, энергетики компании «Россети Московский регион» переведены в режим повышенной готовности.

В период неблагоприятных погодных условий усилен контроль за работой энергообъектов, особое внимание уделяется электроснабжению социально значимых учреждений. Организовано дежурство дополнительного персонала в ночное время.

1 198 специалистов в составе 303 бригад и 364 единицы спецтехники готовы незамедлительно приступить к ликвидации возможных последствий непогоды. В готовность приведены 185 резервных источников электроснабжения общей мощностью 71,9 МВт.

Энергетики компании поддерживают постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно через круглосуточную бесплатную «Светлую линию» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220) и виртуального помощника Электру в чат-боте компании на сайте «Россети Московский регион».