В Ленобласти автобус с 40 детьми столкнулся с двумя легковушками

В Ленинградской области на трассе «Сортавала» столкнулись два легковых автомобиля и заказной автобус, в котором находились 40 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла утром 20 июня на 30-м километре федеральной трассы А-121 во Всеволожском районе. Дети не пострадали, всех пересадили в дополнительный автобус. В одном из легковых автомобилей пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

«На месте работал личный состав 147-й пожарно-спасательной части ГКУ „Леноблпожспас“. Перекрыта одна полоса движения в сторону поселка Сосново», — сообщили в МЧС.

В понедельник, 15 июня, в Дубне автобус столкнулся с грузовиком. Водитель большегруза выехал на красный свет и врезался в автобус. В результате пострадал один пассажир общественного транспорта. Ему оказали медицинскую помощь.