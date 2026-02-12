Два американских военных корабля столкнулись у берегов Южной Америки

Американский атомный ракетный крейсер столкнулся с судном снабжения в Карибском море у берегов Южной Америки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предположительно, два человека получили травмы. Причина столкновения не сообщается.

В начале февраля американское военное командование неожиданно отвело ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln от берегов Ирана. По версии отставного аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, США осознали риски прямого противостояния с Россией и Китаем и побоялись «получить по носу» и потерять как минимум один корабль и все военные объекты в регионе.