В Ленинградской области мужчина умер после тренировки по хоккею

В Лодейном Поле следователи выясняют причину смерти 50-летнего мужчины после тренировки по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК по Ленинградской области.

Накануне вечером мужчине стало плохо во время занятия, и он ушел в раздевалку, где позднее и нашли его тело. На его теле не нашли повреждений. Вероятно, мужчина был болен. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее после тренировки по боксу в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался музыкант, лидер группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Его похоронили на Смоленском кладбище города на Неве.