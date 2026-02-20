Солист Shortparis Николай Комягин умер после тренировки по боксу

Солист музыкальной группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет. Это произошло после тренировки по боксу, рассказала ведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале .

По ее словам, у музыканта не выдержало сердце.

«Горько и больно. Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный», — отметила Собчак.

Певец родом из Новокузнецка быстро завоевал популярность сначала в Санкт-Петербурге, а затем по всей стране. Несмотря на запрет давать концерты на родине, артист отказался переезжать за рубеж.

«Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья — с тем, что он творил на сцене. Мы делали вместе фестивальный проект „Заря. Онега“, потому что он, как и я, хотел продвигать все русское — и не только в столицах», — добавила журналистка.

До создания Shortparis Комягин пел в Новокузнецке в фолк-рок-группе «Полседьмого Ноября», в «Плохой Идее», а также в альтернативной джаз-фьюжн-группе Sound Wave. В 2010 году он переехал в Петербург.

Группу Shortparis Комягин, Александр Ионин и Павел Лесников основали в 2012 году. Перед этим они занимались проектом инди-рок-группы Fools On Time Squar.