В Ленинградской области девочка ушла гулять с собакой и не вернулась

В поселке Бугры Всеволожского района 12-летняя девочка ушла гулять с собакой и не вернулась. Ориентировку на розыск опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Школьница ушла из дома 1 сентября в 15:30. На ней, предположительно, были синие джинсы и белые босоножки, а также розовый рюкзак, на котором нарисована радуга. Рост девочки 152-156 сантиметров, у нее светлые волосы средней длины и серые глаза. Собака породы шпиц, окрас рыжий.

Полиция призвала позвонить 02 или 112, если у кого-то есть информация о пропавшей.

Ранее в Тюмени нашли живым пропавшего накануне восьмилетнего школьника. По предварительной информации, мальчик засиделся в гостях.