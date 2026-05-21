В лагере в Башкирии заболели сразу 16 детей

В лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии заболели сразу 16 детей. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

У них взяли анализы, но никому госпитализация не понадобилась.

По данным РИА «Новости», у детей гастроэнтерит. Источник инфекции пока неизвестен. Для анализов взяли биоматериал, а также образцы еды, сырья и смывов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование контролирует руководство следственного управления республики.

Ранее две девочки отравились в Москве в кафе «Ебидоеби». У них несколько дней болел живот и не прекращалась диарея.