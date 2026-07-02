В Ладожском озере рыбаки обнаружили тело человека

Утром 2 июля поисково-спасательный отряд Новой Ладоги получил сообщение об обнаружении тела в Ладожском озере. На него наткнулись рыбаки, которые занимались ловлей рыбы на озере, написала «Мойка78» .

Как сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, рыбаки вытащили тело погибшего мужчины на берег и передали его сотрудникам полиции.

Ранее в Кавголовском озере во Всеволожском районе также было обнаружено тело мужчины, родившегося в 2003 году. Предварительно установлено, что он отправился купаться и утонул.