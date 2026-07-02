В Ладожском озере рыбаки обнаружили тело человека
Утром 2 июля поисково-спасательный отряд Новой Ладоги получил сообщение об обнаружении тела в Ладожском озере. На него наткнулись рыбаки, которые занимались ловлей рыбы на озере, написала «Мойка78».
Как сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, рыбаки вытащили тело погибшего мужчины на берег и передали его сотрудникам полиции.
Ранее в Кавголовском озере во Всеволожском районе также было обнаружено тело мужчины, родившегося в 2003 году. Предварительно установлено, что он отправился купаться и утонул.
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