В квартире пропавших Усольцевых нашли просроченные загранпаспорта

Версия о побеге семьи Усольцевых не подтвердилась, в их квартире нашли просроченные заграничные паспорта. Об этом в беседе с ТАСС рассказала замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.

Она напомнила, что всех интересовала возможность выезда семьи Усольцевых за границу. Предполагали, что супруги сбежали, но эта версия не нашла подтверждения.

«Семья была выездная, запрета у них на выезд за границу не было. Дома у них мы нашли просроченные заграничные паспорта, в которых стоят штампы, говорящие о том, что люди систематически выезжали за пределы Российской Федерации», — отметила Сырымбетова.

Также следователи нашли российские паспорта. Если бы Усольцевы хотели уехать за границу, они могли спокойно это сделать. Пропавшая семья, скорее всего, хотела добраться к горе Мальвинка в день исчезновения, отметила Сырымбетова.

Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в сибирской тайге под Красноярском. Активные поиски завершили 12 октября. Пропавших искали более 1,5 тысячи человек из многих регионов России.