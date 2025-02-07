Крупный пожар произошел на севере Москвы

Двухэтажный жилой дом загорелся в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщили источники 360.ru.

По их данным, пожар начался в частном доме на 1-й Северной линии. Пламя быстро распространилось.

Прибывшие на место сотрудники МЧС отметили вероятность перехода огня на другие постройки. Дом, по словам соседей, не газифицирован. Однако внутри находятся газовые баллоны — два из них уже вынесли на улицу.

Пожар удалось локализовать на площади в 70 квадратных метров. О жертвах, или о пострадавших, не сообщалось. Владелец здания прибыл к месту происшествия — по его словам, внутри никого нет.

Ранее в пятницу, 7 февраля, на севере Москвы загорелся офис в бизнес-центре.