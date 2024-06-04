В Кузбассе нашли живой пропавшую три дня назад школьницу

МВД: пропавшую в Кузбассе школьницу нашли живой

Фото: Freepik

В Кемеровской области нашли живой 13-летнюю школьницу, которая пропала 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

«В Прокопьевске сотрудниками уголовного розыска в результате поисковых мероприятий найдена пропавшая школьница», — утонили в ведомстве.

О пропаже школьницы в полицию накануне сообщила ее мать. По ее словам, девочка ушла гулять 31 мая и не вернулась.

Полицейские приступили к поискам: проверили круг общения школьницы и места ее возможного появления, отправили ориентировку с фотографиями девочки в СМИ и социальные сети.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Дети ушли из дома, не сказав об этом родителям. Пропавших искала полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ближе к вечеру беглецы нашлись — они решили «пойти в поход» в ближайший парк, где и провели весь день.

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