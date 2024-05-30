Ушли из дома и пропали. Двое детей на севере Москвы подняли на уши весь район

Источник 360.ru: пропавшие севере Москвы дети на самом деле ушли в поход

Фото: Телеканал «360»

Утром 30 мая в Москве исчезли двое детей — тревогу забили родители восьмилетнего и 10-летнего мальчиков. Они ушли из дома, ничего не сказав родителям. Взрослые подняли на уши весь район — детей искали правоохранители и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Ближе к вечеру школьники нашлись — по информации источника 360.ru, они просто решили «пойти в поход».

Примерно в 15:30 в московских пабликах появилось сообщение волонтеров о поиске детей в районе Алтуфьевского шоссе. Они пропали утром из квартиры на Ясном проезде.

Детей искали по камерам, к поискам подключилась полиция, следователи занялись установлением обстоятельств пропажи несовершеннолетних.

Фото: Телеканал «360»

Детей нашли. По информации 360.ru, мальчики собрали провизию в рюкзаки и пошли в поход в парк. Там они построили шалаш, где и провели день.

Жизни и здоровью найденных детей ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте