В Кузбассе медведь съел боярышник с огорода

Голодные медведи вышли к людям в Кузбассе из-за неурожая в тайге

Медведи начали массово выходить к населенным пунктам и дачным поселкам на юге Кузбасса. В Калтанском муниципальном округе из-за участившихся встреч с хищниками власти ввели режим повышенной готовности, сообщил в «Макс» глава муниципалитета Константин Коробкин.

Животные появляются возле домов и на садовых участках, забираются во дворы и ищут пищу. Медведей привлекают плодовые кустарники, в том числе боярышник и черноплодная рябина, а также пищевые отходы. Некоторые звери повреждают хозяйственные постройки и имущество.

«Не устраивайте свалок и не оставляйте пищевые отходы. Это прямая приманка для зверя», — призвал Коробкин.

В Калтане для контроля ситуации организовали круглосуточное патрулирование. Четырех животных, представлявших непосредственную опасность для людей, уже отстрелили мобильные группы.

Ранее на Камчатке застрелили медведя в заброшенном здании.