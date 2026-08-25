На Камчатке застрелили медведя в заброшенном здании

Охотники на Камчатке застрелили медведя, замеченного в заброшенном здании при поиске еды. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского.

Животное находилось в пределах здания, и очевидцы сразу обратились в экстренные службы. На место прибыли охотники-волонтеры с тепловизорами и карабинами.

«Ветеринар осмотрел, но причина, по которой он не ушел в лес, не установлена. Есть подозрения, что мог приплыть со стороны Вилючинска», — уточнил представитель мэрии.

Хищник оказался довольно крупным, но не вел себя агрессивно. Охотники долго искали его из-за большого числа ложных сообщений, но в результате определили местоположение и провели отстрел. До этого медведь уже выходил на проезжую часть, его признали опасным для населения.

Ранее охотники в Иркутской области застрелили медвежью семью, испугавшую местных жителей.