В Кузбассе бабушка посадила девятилетнего внука за руль иномарки

Правоохранители остановили в Новокузнецке иномарку, которой управлял девятилетний школьник. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

За руль машины Hyundai Creta мальчика посадила его бабушка, которая решила обучить его вождению. Несовершеннолетнего водителя заметили сотрудники ГАИ, которые патрулировали улицы города.

Инспекторы обратили внимание, что иномарка ехала очень медленно, а при появлении патрульной машины резко свернула вправо и остановилась.

«Когда они приблизились к авто, с водительского места дверь открыл маленький мальчик, а с пассажирского сиденья к сотрудникам полиции вышла его бабушка. Оказалось, что юному водителю всего девять лет», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители составили на мать ребенка административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Бабушке назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее Национальный автомобильный союз призвал штрафовать водителей за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. Директор организации объяснил, что такие фонари ослепляют других участников движения.