Поиски пропавшей под Ульяновском девочки растянулись на четыре дня

В Ульяновской области пропала 16-летняя девочка, в последний раз ее видели 10 августа в рабочем поселке имени Ленина Барышского района. О ситуации 360.ru рассказали в пресс-службе отряда «Лиза Алерт» по региону.

«Поиск идет с 10 августа. В разные дни было разное количество участников. Среди добровольцев — местные жители, полиция, водолазы и военные, а также спасатели МЧС. Всего — 583 человека. Пока результатов нет», — отметили в отряде.

Девочка была одета в футболку ярко-малинового цвета с черно-белой рубашкой в клетку и брюки бежевого цвета. Она носит темно-серые кеды и очки для корректировки зрения. Рост — около 170 сантиметров, волосы русые, на теле есть шрам от аппендицита, глаза зеленого цвета.

Ранее в Московской области нашли 13-летнюю девочку спустя три дня поисков. Этим занимались Следственный комитет, полиция и волонтеры. Подросток ни разу не попала в поле зрения камер наблюдения.