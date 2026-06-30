В Кузбассе 1 человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП с участием автобуса

В Кузбассе в Мариинском округе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика, погиб один человек и 10 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

ЧП случилось на 16-м километре автодороги «Объезд города Мариинска».

«Здесь при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса НефАЗ не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение», — заявили в ведомстве.

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и правоохранители. По предварительным данным, один пассажир автобуса погиб, еще 10 человек пострадали, среди них — оба водителя. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее авария случилась в Челябинской области. Один из водителей врезался в Toyota Voxy на встречке, пытаясь обогнать ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали девять человек.