Девять человек пострадали в аварии под Челябинском

В Миассе в аварии пострадали девять человек

В дорожной аварии в Миассе травмы получили девять человек. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Челябинской области.

ДТП произошло на объездной дороге Миасса, в районе дома № 2/8. Водитель 2006 года рождения совершал обгон на ВАЗ-2110 и врезался на встречке в Toyota Voxy.

В результате аварии пострадали девять человек, всех оперативно доставили в больницу. У двоих зафиксировали переломы, остальные обошлись легкими травмами.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.

Днем ранее в аварии в Оренбургской области с участием трех машин погиб один человек и еще трое пострадали. По предварительным данным, водитель Hyundai пытался избежать столкновения с автомобилем, движущимся в попутном направлении, ГИБДД выясняют виновника ДТП.