В Курской области выявили крупную аферу с «зубами дракона»

МВД: в Курской области завели дело об афере с «зубами дракона» на 156 млн рублей

В Курской области завели уголовное дело по факту мошенничества на 156 миллионов рублей при производстве «зубов дракона» — бетонных пирамид, которые устанавливались в приграничье. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В мошенничестве подозреваются должностные лица АО „Корпорация развития Курской области“ и еще двух коммерческих организаций», — указала она.

По предварительной версии, указанные организации предоставили пирамиды ненадлежащего качества. Выяснилось, что прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований, добавила Волк.

Ранее следователи возбудили дело против главы корпорации развития Курской области. Предварительно установлено, что члены организации незаконным образом получили более 3,2 миллиарда рублей из государственного бюджета. Правоохранители задержали Владимира Лукина, возглавлявшего КРКО.