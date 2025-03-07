В Курской области возбудили дело из-за низкого качества «зубов дракона»

Следователи возбудили уголовное дело после проведения экспертизы качества так называемых «зубов дракона» — бетонных пирамид, которые устанавливались в приграничных районах Курской области. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Качество бетонных пирамид, установленных в приграничье Курской области, проверили компетентные органы. Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТ», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что заказчиком работ по установке «зубов дракона» выступила Корпорация развития Курской области. Эту информацию подтвердил еще один источник из правоохранительных структур, знакомый с делом.

Корпорация развития Курской области оказалась в центре нескольких уголовных дел. По данным Генеральной прокуратуры, ее подозревают в хищении более 3,2 миллиарда рублей, выделенных из бюджета на строительство оборонительных сооружений в приграничном районе.

В рамках этого дела задержали Владимира Лукина, возглавлявшего КРКО, а также его заместителя Игоря Грабина и Снежану Мартьянову. Кроме того, к ответственности могут привлечь еще нескольких человек.

Другое уголовное дело связано с арендой недвижимости, переданной корпорации из собственности Курской области. Речь идет о нежилых помещениях на Варшавском шоссе в Москве и пяти гаражных местах.

Также расследуется дело о незавершенном строительстве 37 фельдшерско-акушерских пунктов, курировавшееся КРКО. Кроме того, компания выступает ответчиком по как минимум 13 гражданским делам.

Ранее в Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ. Большинство пострадавших — пожилые люди, но есть и четверо детей. Многие из них получили серьезные травмы или страдают от заболеваний. Для экстренной доставки пациентов в больницы Курска подготовили 10 машин скорой помощи.