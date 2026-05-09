В Курске нашли пропавшую девочку и передали ее родителям

В Курске нашли пропавшую девочку, которая ушла из дома днем 9 мая. Об этом пресс-служба регионального управления МВД сообщила в «Макс» .

«Девочка найдена и передана родителям. Благодарим всех, кто участвовал в поисках», — отметила пресс-служба.

Ранее полиция объявляла о поисках несовершеннолетней жительницы Курска 2015 года рождения. По данным ведомства, девочка ушла из дома в 13:55 по московскому времени и до самого вечера не выходила на связь.

Ранее в Уфе пропала 14-летняя школьница. Девочку разыскивали два дня, после чего нашли живой. Обстоятельства, при которых пропал подросток волонтеры поискового отряда не раскрыли.