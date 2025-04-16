Мощный пожар произошел вблизи подшипникового завода в Курске

Мощный пожар произошел в Курске вблизи территории подшипникового завода. Кадры с места происшествия попали в распоряжение 360.ru.
Над местом происшествия виден столб густого черного дыма. Возгорание подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС. Вспыхнул цех по переработке резины на территории предприятия, расположенного на 3-й Агрегатной улице.
Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. К тушению привлекли 40 специалистов и 13 единиц техники.
По информации Telegram-канала Shot, пожар произошел в помещении, которое сдавали в аренду владельцу шиномонтажа.
Ранее в Чертанове загорелся гаражный комплекс. Пламя охватило три помещения на площади 50 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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